Кабмин выделил 55 миллиардов на выплаты семьям с детьми

Правительство РФ выделило 55,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
«Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — сообщается на сайте правительства. Согласно опубликованному документу, адресная помощь будет разниться в зависимости от уровня дохода семьи. В среднем она составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.
Вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств был поднят на заседании правительства 17 июня. Ранее на данную меру поддержки распоряжением Мишустина уже направлялись 199 миллиардов рублей.
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