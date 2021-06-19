19 июня 2021

Кабмин выделил 55 миллиардов на выплаты семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Вопрос о выделении дополнительных средств семьям с детьми обсуждался Михаилом Мишустиным на прошедшем заседании правительства Фото:

Правительство РФ выделило 55,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — сообщается на сайте правительства. Согласно опубликованному документу, адресная помощь будет разниться в зависимости от уровня дохода семьи. В среднем она составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.

Вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств был поднят на заседании правительства 17 июня. Ранее на данную меру поддержки распоряжением Мишустина уже направлялись 199 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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