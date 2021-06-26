Потерявшую при задержании сознание женщину сотрудники полиции тащили по земле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В московском МФЦ задержали женщину, которая сняла из-за жары маску. Полицию вызвали сотрудники многофункционального центра.

«Ей стало плохо от жары в МФЦ, сняла маску, пока ждала талон, подошли сотрудники, пригрозили, если немедленно не наденет, вызовут полицию, что и сделали. Подошли [сотрудники полиции], не представилась, начали требовать документы, и проехать с ними, мама их просто игнорировала. <…> Через час задержания полицейские поняли что перегнули палку и стали давать заднюю, перестали мою мать называть психбольной и грозить ей пятнадцатью сутками ареста за оказание сопротивления», — рассказал сын задержанной. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Он заявил, что семья пострадавшей будет требовать привлечения сотрудников полиции к ответственности, а также подаст жалобу на сотрудников МФЦ, которые не оказали должной помощи женщине и не вызвали скорую, когда ей стало плохо.

Ранее в Новосибирске пассажира автобуса без маски задержали полицейские. Мужчина нецензурно выражался, сопротивлялся правоохранителям, и те забрали его в полицию, передает «Царьград» .