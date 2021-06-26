Российский военные начали слежение за эсминцем США в Черном море

Военный корабль НАТО вошел в Черном море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Черноморский флот России проконтролирует действия американского военного корабля, который вошел в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря», — цитирует ТАСС военное управление. Ранее посольстве США в Киеве сообщило, что американский боевой быстроходный корабль USS Ross направился в Черное море. Украинские дипломаты назвали происходящее глобальным партнерством «во имя мира».

Маневры американского корабля в Черном море связаны с масштабными учениями стран НАТО с армией Украины. Они пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на название маневров Sea Breeze, подразумевается, что действия будут проходить и на море, и на суше. Посольство России в Вашингтоне призвало НАТО и США отказаться от учений в водах Черного моря. По мнению дипломатов, военные учения SeaBreeze носят агрессивный характер, пишет «Национальная служба новостей».