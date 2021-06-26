Ракетный эсминец США направился в Черное море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, военный корабль, ВМФ, ракетный катер, ивановец
Американское посольство в Киеве сообщило, что военный корабль США идет в направлении Черного моря Фото:

Американский боевой быстроходный корабль USS Ross направился в Черное море. Об это сообщили в посольстве США в Киеве.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях SeaBreeze», — сообщается в twitter-аакаунте посольства. Украинские дипломаты назвали происходящее глобальным партнерством «во имя мира».

Ранее Россия заблокировала доступ к западному побережью полуострова Крым для кораблей НАТО. Такие меры потребовались в связи с учениями Sea Breeze 2021. Также Москва призывала США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черноморском регионе, передает RT.

Масштабные учения стран НАТО с участием армии Украины пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на название маневров Sea Breeze, подразумевается, что действия будут проходить и на море, и на суше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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