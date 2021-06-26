26 июня 2021

Врач рассказал, чем опасны «Арбидол» и «Кагоцел»

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Сильные имунностимуляторы могут навредить человеку Фото:

Прием таких сильных имунностимуляторов, как «Арбидол» или «Кагоцел» без контроля со стороны врача, может ускорить развитие аутоимунных заболеваний. Об этом рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева.

«У нас часто в масс-медиа рекламируют различные иммуностимуляторы, к которым относятся, к примеру, „Арбидол“ или „Кагоцел“. Если у вас развиваются аутоиммунные заболевания, то вы рискуете получить неприятные последствия при бесконтрольном приеме таких препаратов», — рассказала она в интервью «Известиям».

По словам врача, если у человека, к примеру, развивается ревматоидный артрит и он, не зная об этом, начинает принимать имунностимуляторы, то таблетки ускорят развитие болезни. Поэтому заниматься самолечением и пить такие препараты на всякий случай не нужно, лучше проконсультироваться с врачом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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