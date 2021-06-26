26 июня 2021

Трамп заявил, что Россия унижает США

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Дональд Трамп считает, что Россия, Иран и Китай унижают США Фото:

Россия, Китай и Иран унижают Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Огайо.

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», — цитирует его РИА «Новости». Также Трамп коснулся проблемы нелегальной миграции, подтасовок на выборах и призвал республиканцев готовиться к следующим выборам.

Экс-глава страны не впервые критикует своего преемника. Так, он заявил, что президентский саммит в Женеве был провальным для Вашингтона, но успешным для Москвы. Также Трамп последовательно обвиняет Китай в создании коронавирусной инфекции, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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