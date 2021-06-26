Биолог предупредил о риске получить ожог от сельдерея

По степени вреда здоровью ее сравнили с борщевиком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Популярная летняя зелень — сельдерей и петрушка — опасны для здоровья человека. Об этом рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

«Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, аналогично вызывается этими двумя растениями [сельдереем и петрушкой]. Сельдерей крайне опасный, [из-за него появляются] очень-очень сильные ожоги», — пояснила она. Слова биолога приводит РИА «Новости».

Баранова отметила, что ожоги от сельдерея менее заметны, чем от борщевика, потому что сок съедобной зелени попадает на кожу в меньшей степени, напоминает телеканал 360. В свою очередь, борщевик крайне опасен, пишет VSE42.Ru. Если с ним не удалось избежать контакта, лучше закрыть место соприкосновения темной тканью и не допускать попадания солнечных лучей двое суток.