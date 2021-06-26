26 июня 2021

Педиатр перечислил симптомы рака у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
При первых подозрениях нужно срочно обратиться в больницу Фото:

Вялость и сонливость могут быть симптомами онкологических заболеваний у детей. В эту группу также входит бледность кожи и постоянные болевые ощущения в теле малыша. Такую информацию сообщил главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

«Следует обращать внимание на синдром хронической усталости — у ребенка этого не должно быть. Как только он хочет прилечь, устает, появляется бледность кожных покровов, признаки интоксикации, жалуется на какие-то боли, у него увеличивается живот, лимфатические узлы, появляется хромота ни с того ни с сего, нужно обязательно обратиться к врачу», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач-химиотерапевт Андрей Базылев перечислил самые агрессивные виды онкологии, напоминает телеканал 360. К ним относятся рак поджелудочной железы (один из симптомов которого — резкое похудение), различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени. В список можно включить рак желудка, дополняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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