Педиатр перечислил симптомы рака у детей

При первых подозрениях нужно срочно обратиться в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вялость и сонливость могут быть симптомами онкологических заболеваний у детей. В эту группу также входит бледность кожи и постоянные болевые ощущения в теле малыша. Такую информацию сообщил главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

«Следует обращать внимание на синдром хронической усталости — у ребенка этого не должно быть. Как только он хочет прилечь, устает, появляется бледность кожных покровов, признаки интоксикации, жалуется на какие-то боли, у него увеличивается живот, лимфатические узлы, появляется хромота ни с того ни с сего, нужно обязательно обратиться к врачу», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач-химиотерапевт Андрей Базылев перечислил самые агрессивные виды онкологии, напоминает телеканал 360. К ним относятся рак поджелудочной железы (один из симптомов которого — резкое похудение), различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени. В список можно включить рак желудка, дополняет Nation News.