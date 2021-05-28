Врач раскрыл, на какие опасные болезни указывает снижение веса

Первое, на что нужно обратить внимание при резком снижении веса — это поджелудочная железа. Однако кроме нее существуют и другие факторы, свидетельствующие о серьезных проблемах со здоровьем, считает врач-эндокринолог Наталья Ковалева.
«Рекомендую исключить патологию щитовидной железы, избыток продукции гормонов которой (тиреотоксикоз), приводит к резкому уменьшению массы тела», — предупредила она. Слова Ковалевой приводит «Ридус».
Еще одной причиной нездорового похудения доктор назвала манифестацию сахарного диабета, из-за которого происходит нарушение углеводного обмена. Также при язвенной болезни из-за болей в животе человек перестает нормально питаться и худеет.
Неочевидной причиной недостаточности массы тела часто становятся паразиты. Они поглощают питательные вещества. Помимо этого, врач обратила внимание и на онкологические заболевания в качестве фактора, способствующего резкой потере килограммов.
В мае главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков признался, что различные формы рака стали все чаще выявляться у молодых людей. Он назвал одни из самых частых форм рака. Это онкология толстой кишки, легкого, молочной железы и кожи — меланома и базальноклеточный рак, предупредил он.
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