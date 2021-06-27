Володин обратился к ООН и ОБСЕ из-за провокации эсминца Британии

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Клипарт. Американский эсминец Porter, фото с сайта Военно-морские сил США. Екатеринбург , сша, эсминец, рorter
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести санкции против Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море Фото:

ООН и ОБСЕ следовало бы осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за провокацией с британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Было бы правильно международным организациям ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом, осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой», — написал Володин в своем telegram-канале. Он недоумевает, почему страны Евросоюза и США не требуют ввести санкции против Великобритании.

По его словам, такое поведение Запада является проявлением двойных стандартов. Депутат уверен, что западные страны пытаются отмолчаться и замять инцидент с эсминцем.

Британский эсминец Defender на три километра вошел в российские территориальные воды 23 июня. Российский сторожевик открыл предупредительную стрельбу. Позднее на автобусной остановке в Британии был обнаружен секретный план, согласно которому британская сторона планировала провокацию — проход корабля у берегов Крыма. Обсуждалась также возможная реакция России, пишет «Ридус».

Володин подчеркнул, что последствия могли бы быть ужасающими. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом, заключил он.

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