26 июня 2021

Захарова высмеяла разведку Британии, потерявшую секретный план. «Агенты 007 уже не те»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова пошутила над минобороны Великобритании Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над минобороны Великобритании, один из чиновников которого забыл на автобусной остановке секретные документы. Захарова в шутку сравнила разведчиков с вымышленным агентом Джеймсом Бондом.

«Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны „русские хакеры“, если есть британские автобусные остановки?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

23 июня британский эсминец вошел в территориальные воды России. Истребитель армии РФ открыл предупредительный огонь. Позже на на автобусной остановке в Великобритании были найдены военные документы. Согласно им, минобороны с помощью эсминца типа 45 ВМС Великобритании хотело спровоцировать российские власти на агрессию.

Однако власти Великобритании пытались подать инцидент как мирный проход в территориальных водах Украины, пишет агентство Nation News. Захарова же считает, что Лондон показал «очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...