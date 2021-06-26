Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над минобороны Великобритании, один из чиновников которого забыл на автобусной остановке секретные документы. Захарова в шутку сравнила разведчиков с вымышленным агентом Джеймсом Бондом.
«Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны „русские хакеры“, если есть британские автобусные остановки?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
23 июня британский эсминец вошел в территориальные воды России. Истребитель армии РФ открыл предупредительный огонь. Позже на на автобусной остановке в Великобритании были найдены военные документы. Согласно им, минобороны с помощью эсминца типа 45 ВМС Великобритании хотело спровоцировать российские власти на агрессию.
Однако власти Великобритании пытались подать инцидент как мирный проход в территориальных водах Украины, пишет агентство Nation News. Захарова же считает, что Лондон показал «очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия».
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