Греция ужесточила правила въезда для российских туристов

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
В АТОР сообщили, что теперь при въезде в Грецию россиянам нужно будет сдать тест на коронавирус Фото:
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Коронавирус COVID-19

Греция ужесточила правила въезда для российских туристов. Теперь они будут обязаны пройти двойное тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С 30 июня все прибывающие из России лица старше 12 лет должны предъявить при въезде в Грецию отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест (за 48 часов до прибытия). Эта мера является обязательной и распространяется на всех туристов из России, независимо от того, вакцинированы они или нет», — сообщается на сайте АТОР. Исключением станут дети до 12 лет.

После въезда будет проведено обязательное бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех граждан РФ старше 12 лет. До получения результатов тестирования туристам будет запрещено покидать аэропорт. Нововведение вступит в силу с 30 июня, пишет агентство Nation News.

Ранее граждан, вернувшихся в Россию из-за рубежа со 2 мая, обязали проходить повторное медицинское исследование на COVID-19, пишет РАПСИ. На повторный ПЦР-тест отводится пять календарных дней с момента пересечения границы, но сдавать его следует не раньше, чем через 24 часа после въезда в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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