Греция ужесточила правила въезда для российских туристов. Теперь они будут обязаны пройти двойное тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«С 30 июня все прибывающие из России лица старше 12 лет должны предъявить при въезде в Грецию отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест (за 48 часов до прибытия). Эта мера является обязательной и распространяется на всех туристов из России, независимо от того, вакцинированы они или нет», — сообщается на сайте АТОР. Исключением станут дети до 12 лет.
После въезда будет проведено обязательное бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех граждан РФ старше 12 лет. До получения результатов тестирования туристам будет запрещено покидать аэропорт. Нововведение вступит в силу с 30 июня, пишет агентство Nation News.
Ранее граждан, вернувшихся в Россию из-за рубежа со 2 мая, обязали проходить повторное медицинское исследование на COVID-19, пишет
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