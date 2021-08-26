В Госдуме предложили изменить критерии для начисления пособий

Необходимо менять критерии нуждаемости для российских семей из-за разницы цен на имущество в регионах. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном посёлке в районе крайнего Севера — это две большие разницы», — цитирует Бессараб RT. Если недвижимость неликвидна и не поддается продаже, то ее нельзя учитывать как критерий для решения снятия статуса нуждаемости семьи, уточняет Бессараб.
Депутат заявила, что нужно отдельно взвешивать каждый конкретный случай. Для этого, по ее мнению, необходимо создать региональную комиссию, которая могла бы индивидуально пересматривать случаи, чтобы семья могла претендовать на финансовую поддержку.
Ранее правительством России было подписано распоряжение о новых выплатах малообеспеченным семьям России с детьми от трех до семи лет. На них выделят более 21 млрд рублей, передает агентство Nation News.
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