25 августа 2021

Инструктор без документов обучал курганцев вождению

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодром. Курган, автодром, учебный автомобиль, автошкола, учебная машина, экзамен пдд
ГИБДД нашла нарушения при проверке транспорта автошкол Фото:

В Кургане сотрудники ГИБДД выявили нарушения при обучении кандидатов в водители. В одном из учебных автомобилей в качестве инструктора находился мужчина, не имевший документов мастера, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«В Кургане выявлено лицо, не имеющее права осуществлять обучение вождению. Мужчина не являлся сотрудником автошколы, вместе с тем находился в учебном автомобиле в качестве инструктора. Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — говорится в релизе ведомства.

Другой мастер вел уроки в запрещенном месте — на одной из центральных улиц города. Это могло создать затруднение для других участков движения, объяснили силовики.

Массовые проверки учебных автомобилей проходят в рамках оперативно-профилактического мероприятия ГИБДД. За первый день проверили 46 автомобилей автошкол. Автоинспекторы провели 11 бесед с мастерами по вождению, пять консультаций для групп кандидатов в водители, а также три встречи с руководителями автошкол по вопросам качества преподавания и сдачи практического экзамена на права. Проверки продлятся по 27 августа.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово не могут сдать экзамены на водительские права. Представители автошкол заявили, что это связано с новым регламентом проведения экзаменов (с 1 апреля 2021 года). В сети появился фильм «Без права на права», в котором представитель автошколы заявила, что курганские инспекторы не умеют принимать экзамены. В ГИБДД назвали причиной массовых провалов низкое качество подготовки кандидатов. Также, по данным Госавтоинспекции, курганцы стали чаще совершать ДТП во время практических уроков вождения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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