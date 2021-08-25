25 августа 2021

В Челябинске задержали эксгибициониста, который пугал прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, автомат, оружие, росгвардия, вневедомственная охрана
Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии (фото из архива) Фото:

Сотрудники Росгвардии в Челябинске задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по Челябинской области, преступник орудовал в спальном районе города, на автомобильной парковке.

«Наряд группы задержания национальной гвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из магазинов по улице Молодогвардейцев. Сотрудница магазина, вызвавшая росгвардейцев, указала на молодого человека, находящегося на автомобильной парковке. С ее слов, он находился в обнаженном виде и демонстрировал половой орган», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался ранее несудимый 27-летний челябинец.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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