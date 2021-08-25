В Челябинске задержали эксгибициониста, который пугал прохожих

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Росгвардии в Челябинске задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по Челябинской области, преступник орудовал в спальном районе города, на автомобильной парковке.

«Наряд группы задержания национальной гвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из магазинов по улице Молодогвардейцев. Сотрудница магазина, вызвавшая росгвардейцев, указала на молодого человека, находящегося на автомобильной парковке. С ее слов, он находился в обнаженном виде и демонстрировал половой орган», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался ранее несудимый 27-летний челябинец.