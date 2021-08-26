26 августа 2021

Власти РФ раскрыли источники для выплат пенсионерам и силовикам

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Выплаты пенсионерам и силовикам профинансируют из ненефтегазовых доходов Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным единовременные социальные выплаты пенсионерам и силовикам будут профинансированы из ненефтегазовых доходов государства. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Единовременные выплаты <…> будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регулятора.

В ЦБ допустили перераспределение «траектории роста цен между отдельными месяцами». Регулятор уточняет, что это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику. Решение по ключевой ставке будет приниматься исходя из совокупности факторов.

В конце августа Владимир Путин призвал дополнительно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным и сотрудникам правоохранительных органов — по 15 тысяч. По словам главы государства, пожилых важно поддерживать, так как их доходы целиком зависят от государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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