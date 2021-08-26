26 августа 2021

Начальник свердловской ИК строгого режима отстранен от службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Пока причина отстранения Перминова не раскрывается Фото:

Временно исполняющий обязанности начальника свердловской исправительной колонии № 24 Михаил Перминов отстранен от службы в ГУФСИН России по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Перминова отстранили от должности примерно неделю назад. Перед этим в колонии работали люди из Управления собственной безопасности. Официально информации никакой нет», — уточнил инсайдер.

ИК-24 находится в поселке Азанка Тавдинского района, это учреждение строгого режима, где осужденные впервые отбывают наказание. Михаил Перминов возглавил руководство в колонии около года назад после ухода своего предшественника Александра Подобедова. До этого Перминов являлся замначальника учреждения и курировал вопросы безопасности и оперативной работы.

«В отношении начальника ИК-24 сейчас проводится проверка. О ее результатах мы сообщим позже», — прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Дина Татаренкова.

Ранее ФСБ задержала сотрудника колонии в Челябинской области. Он подозревается в получении взятки от заключенного за облегчение условий содержания и содействие в досрочном освобождении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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