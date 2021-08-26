Начальник свердловской ИК строгого режима отстранен от службы

Временно исполняющий обязанности начальника свердловской исправительной колонии № 24 Михаил Перминов отстранен от службы в ГУФСИН России по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Перминова отстранили от должности примерно неделю назад. Перед этим в колонии работали люди из Управления собственной безопасности. Официально информации никакой нет», — уточнил инсайдер.
ИК-24 находится в поселке Азанка Тавдинского района, это учреждение строгого режима, где осужденные впервые отбывают наказание. Михаил Перминов возглавил руководство в колонии около года назад после ухода своего предшественника Александра Подобедова. До этого Перминов являлся замначальника учреждения и курировал вопросы безопасности и оперативной работы.
«В отношении начальника ИК-24 сейчас проводится проверка. О ее результатах мы сообщим позже», — прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Дина Татаренкова.
Ранее ФСБ задержала сотрудника колонии в Челябинской области. Он подозревается в получении взятки от заключенного за облегчение условий содержания и содействие в досрочном освобождении.
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