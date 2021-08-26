Адвокат озвучил вероятное наказание убийце девочки из Тюмени

Тюменский адвокат считает, что подозреваемому в убийстве ребенка грозит 18 лет колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Подозреваемый в убийстве пропавшей 9-летней девочки из Тюмени может избежать пожизненного заключения, хотя статья уголовного кодекса, по которой следствие планирует предъявить ему обвинение, предусматривает эту меру наказания. Такое мнение выразил тюменский адвокат Виталий Щербаков. Он считает, что суд приговорит его к 18 годам лишения свободы.

«Насколько мне известно, ему будет предъявлено обвинения по п. „в, к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Санкция по ней предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Но учитывая то, что он признал вину, способствует расследованию преступления и ранее не судим — может получить около 18 лет лишения свободы. Пожизненный срок он не получит, несмотря на общественный резонанс, вызванный преступлением. Суд обязан учитывать как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства», — отметил адвокат в беседе с URA.RU.

Юрист добавил, что подозреваемый идет навстречу следствию и раскрывает детали совершенного преступления. Он также предположил, что тот написал явку с повинной: это также может сыграть большую роль при определении судом степени вины мужчины.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 августа в Тюмени был задержан уроженец Сургута, подозреваемый в убийстве и изнасиловании девочки, пропавшей 30 июня в микрорайоне Лесобаза. Ее тело было найдено 19 августа. Останки ребенка были упакованы в пластиковые пакеты, перемотанные скотчем и сложены в коробку.