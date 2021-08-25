25 августа 2021
24 августа 2021

В ЯНАО продается частный дом с личным магазином. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость дома оценили в 30 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Дом с баней, бассейном и личным магазином продается в Салехарде (ЯНАО) за 30 миллионов рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito.

«Продам жилой уютный дом 2013 года постройки в черте города с хорошим ремонтом и готовым бизнесом. Дом построен из пеноблока, утеплитель минераловатная плита, облицовка фасада „АLUСОВОND“, стены толстые, зимой хорошо держит тепло, летом прохладу. Центральное водоснабжение, септик, отопление электрический котел», — говорится в описании к объявлению. Дом находится в микрорайоне Солнечном, 36.

В доме также имеется гараж с подъемными воротами для одного автомобиля. Во дворе установлена теплица и беседка с кирпичным камином. Трехэтажный дом имеет теплые полы. На каждом этаже установлен санузел. «В доме есть баня с небольшим бассейном, на третьем этаже зона для отдыха с барной стойкой, отделанной натуральным камнем, и камин. Первый этаж можно использовать под свой какой-то бизнес, на втором и третьем проживать», — добавили в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое на продажу выставили офис с личной сауной и бассейном. Стоимость помещения оценили в 55 миллионов рублей.

Жилой дом с магазином на первом этаже
Бассейн в доме
Одна из комнат

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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