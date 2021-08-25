Власти Курганской области заявили о снижении госдолга

По данным областного финуправления, госдолг Курганской области сократился с начала года на 220 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдолг Курганской области с начала 2021 года сократился на 220,4 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете регионального финуправления, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в январе госдолг Курганской области составлял 16 586 896,84 тысячи рублей. По состоянию на 1 июля он оставался на таком же уровне, но к 1 августа сократился до 16 366 488,36 тысячи рублей.

Объем коммерческих кредитов, полученных Курганской областью, с начала года не изменился и составляет 9,47 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов при этом сократился с 7,116 млрд до 6,896 млрд рублей.

«Просроченная задолженность по долговым обязательствам Курганской области по состоянию на 01.08.2021 года отсутствует», — говорится в отчете. Кроме того, в документе указано, что долги муниципальных образований Курганской области (муниципальный долг) по состоянию на 1 августа составляли 2,11 млрд рублей. В начале июля муниципальный долг был немного выше — 2,17 млрд рублей, но по сравнению с началом года (1,9 млрд рублей) произошел небольшой рост.

Госдолг Курганской области не менялся с начала 2020 года, когда он сократился на 100 рублей. Власти региона после этого брали новые коммерческие кредиты, но все эти деньги направлялись на погашение более старых займов. Ранее стало известно, что в августе Курганской области выделили долгосрочный бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей на погашение коммерческих долгов. Это стало возможным после того, как в апреле президент РФ Владимир Путин предложил выделять бюджетные кредиты для регионов с уровнем коммерческой задолженности, превышающим 25% доходов.