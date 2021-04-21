Путин предложил выдать регионам-должникам бюджетные кредиты

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал правительство помочь регионам-должникам Фото:

Регионы РФ с уровнем коммерческой задолженности, превышающим 25% доходов, получат бюджетные займы на величину этой задолженности. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил глава государства Владимир Путин.

«Весь объем коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года», — заявил Путин. Кроме того, президент поручил правительству до 1 июля разработать предложения по финансовой устойчивости регионов.

Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию речи президента РФ. В начале февраля президент России уже высказывался о необходимости поддержки регионов. В ходе закрытой встречи с руководителями российских СМИ шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил президенту предоставлять губернаторам, доказавшим свою эффективность, более широкие экономические полномочия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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