Путину сказали, как закрытые заводы УГМК тормозят развитие Осетии

Сергей Меняйло (справа) рассказал Владимиру Путину о проблемах Фото: kremlin.ru

Временный глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что закрытые производства УГМК, которые находятся в регионе, создают трудности для расширения рыбного хозяйства. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

По словам главы республики, неиспользуемые промышленные площади УГМК занимают много места, что замедляет развитие других перспективных отраслей. «Очень перспективна аквакультура, форель. На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10 процентов форели на рынок. Мы можем довести до 30 процентов. Для этого необходимо создать акваселекционный центр. Сам Владикавказ и сама республика — это очень много промышленных простаивающих площадей, которые принадлежат УГМК», — рассказал Меняйло Путину.

Меняйло пояснил, что речь идет про закрытый завод «Электроцинк». Он отметил, что с встречался акционерами УГМК. «Один из вопросов — это хвостохранилище, клинкер. Мы сейчас рассматриваем несколько технологий по его переработке», — добавил он, отметив, что работа в этом направлении идет. Корреспондент URA.RU обратился в УГМК, однако там воздержались от комментариев.

Завод «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ и крупное промышленное предприятие Северной Осетии. Предприятие находится во Владикавказе. Выставлено на продажу с прошлого года. В состав предприятия, общая площадь которого 64 гектара, входят три земельных участка, а также более 200 зданий, более сотни транспортных средств. С декабря 2003 года входит в состав УГМК.