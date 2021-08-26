Минтруд РФ: пенсионеры получат по 10 тысяч в начале сентября

Пенсионеры, которым приходит пенсия на карту, начнут получать анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным выплаты уже в первой неделе сентября. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату уже на следующей неделе. Это те из них, кто получает средства на банковскую карту. Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на получение других мер соцподдержки», — заявил Котяков на совещании по реализации указа президента РФ о единовременной выплате пенсионерам в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Его слова опубликованы в telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Сообщается также, что те же граждане, кто получает пенсию с помощью доставки на дом, «Почты России» — это 12,7 млн человек — получат выплату, начиная с 3 сентября. Финансовая поддержка положена всем пенсионерам, получающим государственные, страховые и социальные пенсии, а также гражданам, пенсии которых выплачиваются по отдельному закону для военных и силовых ведомств, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин предложил такую меру поддержки пожилых россиян 22 августа, уточняет RT. Ожидаемый срок выплаты — до конца 2021 года.
Подписывайтесь на URA.RU в