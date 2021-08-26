26 августа 2021

В Курганской области назвали самые прибыльные для учителей районы

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, учитель, класс, каникулы, пустой класс
Средняя зарплата педагогов в Частоозерском районе оказалась выше, чем в других муниципалитетах региона Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Средняя зарплата педагогических работников в организациях общего образования в Курганской области в первом полугодии 2021 года составила 37 457 рублей. При этом средняя зарплата учителей в Частоозерском и Петуховском районах оказалась выше, чем в других муниципалитетах. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата.

По данным ведомства, средняя зарплата педагогов в Кургане с января по июнь составляла 39 718 рублей. При этом в муниципальных учреждениях она была выше (39 933 рубля), чем в государственных (37 925 рублей). В Шадринске разрыв в зарплате между муниципальными и государственными образовательными организациями был еще больше (40 931 и 34 664 рубля соответственно).

Самая высокая средняя зарплата педагогов, по данным Свердловскстата, зафиксирована в Частоозерском (43 373 рубля), Петуховском (42 058 рублей), Шадринском (40 456 рублей) и Кетовском (40 417 рублей) районах. Самая низкая — в Целинном (30 727 рублей), Шатровском (31 295 рублей) и Белозерском (31 425 рублей) районах.

Ранее сообщалось, что денежные доходы населения Курганской области в I квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1%. Однако с учетом инфляции они упали почти на 5%. Также стало известно, что уровень оплаты труда в системе здравоохранения региона в июне 2021 года снизился по сравнению с июнем 2020 года на 8%. Вместе с тем Курганскую область признали самой справедливой в УрФО по зарплатам: обогнала соседей по минимальной разнице в доходах наиболее и наименее оплачиваемых работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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