В ХМАО кандидат в депутаты Госдумы отказался от участия в выборах

Кандидат в депутаты Госдумы Сергей Ионов отказался от участия в выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сергей Ионов по 222-му одномандатному избирательному округу отказался от дальнейшего участия в выборах. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме ХМАО.

«Аннулирована регистрация Ионова Сергея Сергеевича, выдвинутого политической партией „Новые люди“, кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222. На основании личного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах», — сообщили в югорском избиркоме.

Там также добавили, что от дальнейшего участия в выборах в Думу ХМАО отказались еще четыре кандидата от партии «Коммунисты России». Среди них Марина Отрадная, Алексей Шнегельбергер, Павел Сучков и Кирилл Слонич.

Ранее URA.RU сообщало, что два кандидата в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» в региональной группе ХМАО, ЯНАО и Тюменской области были лишены регистрации. Речь идет о Владимире Цейтлине и Валерии Зайцевой, у которых были обнаружены зарубежные финансовые активы.