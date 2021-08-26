Штаты одного из учреждений уменьшат сразу на 17 единиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Деятельность сразу двух учреждений, подведомственных департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса (ДПРР) ЯНАО будет оптимизирована. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Оптимизировать с 1 ноября 2021 года деятельность государственного казенного учреждения ЯНАО „Недра Ямала“ путем уменьшения штатной численности на 17 единиц <…> Государственного казенного учреждения ЯНАО „Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа“ [оптимизировать]путем увеличения штатной численности на 17 единиц, установив предельную штатную численность в количестве 235 единиц», — говорится в тексте постановления правительства.

В пояснительном комментарии к документу говорится, что оптимизация необходима, так как ГКУ «Недра Ямала» контролирует содержание только одного памятника природы. «Предусмотрено уменьшение штатной численности ГКУ „Недра Ямала“ и увеличение ГКУ „Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО“ на 17 единиц. Будет произведен перевод работников из одного ГКУ в другое. Сокращений и изменения условий труда не планируется», — сообщается в комментарии.

Ранее сообщалось об оптимизации, которая затронула департамент госзакупок ЯНАО. Там убрали одно из управлений, сократив количество подразделений структуры с трех до двух.

Структурные изменения также ждут департамент транспорта и дорожного хозяйства. В управлениях ведомства появятся новые отделы, а штаты самих управлений увеличат.