25 августа 2021

Источник: пермских бойцов ЧВК проверяют на ВИЧ перед поездками

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Бойцов ЧВК из Пермского края, решивших ехать в Африку, ждет серьезная проверка здоровья Фото:

Бойцам частных российских военных компаний (ЧВК) из Пермского края не получится выехать в Центральноафриканскую республику (ЦАР) без прохождения медицинской проверки. Об этом URA.RU рассказал источник в ЧВК в Челябинской области.

«Раньше основным требованием для бойцов ЧВК, решивших ехать в ЦАР, было отсутствие проблем с законом, и порядок с документами. Сейчас к этому добавилась серьезная проверка здоровья. Нужно сдавать много анализов, обязательно — на ВИЧ, СПИД, гепатит, сифилис. У кандидатов не должно быть кариеса. Еще одно обязательное условие — вакцинация от коронавируса», — рассказал источник в ЧВК.

По его словам, серьезные требования к здоровью бойцов предъявляются потому, что в Африке многие из них болеют малярией: «некоторые за командировку умудряются переболеть два-три раза». Источник отметил, что, как правило, заболевшие малярией выздоравливают в течение недели, после начала лечения. Ранее URA.RU источник в ЧВК рассказал о том, сколько пермяки зарабатывают в ЧВК, которые едут воевать в ЦАР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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