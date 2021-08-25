Источник: пермских бойцов ЧВК проверяют на ВИЧ перед поездками

Бойцов ЧВК из Пермского края, решивших ехать в Африку, ждет серьезная проверка здоровья Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бойцам частных российских военных компаний (ЧВК) из Пермского края не получится выехать в Центральноафриканскую республику (ЦАР) без прохождения медицинской проверки. Об этом URA.RU рассказал источник в ЧВК в Челябинской области.

«Раньше основным требованием для бойцов ЧВК, решивших ехать в ЦАР, было отсутствие проблем с законом, и порядок с документами. Сейчас к этому добавилась серьезная проверка здоровья. Нужно сдавать много анализов, обязательно — на ВИЧ, СПИД, гепатит, сифилис. У кандидатов не должно быть кариеса. Еще одно обязательное условие — вакцинация от коронавируса», — рассказал источник в ЧВК.

По его словам, серьезные требования к здоровью бойцов предъявляются потому, что в Африке многие из них болеют малярией: «некоторые за командировку умудряются переболеть два-три раза». Источник отметил, что, как правило, заболевшие малярией выздоравливают в течение недели, после начала лечения. Ранее URA.RU источник в ЧВК рассказал о том, сколько пермяки зарабатывают в ЧВК, которые едут воевать в ЦАР.