Шумков наградил курганских девочек за спасение двух детей

Героини не смогли приехать на церемонию в Курган, и Вадим Шумков общался с ними по видеосвязи Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 14-летнюю Ладу Клещеву и 13-летнюю Полину Веснину за спасение двух детей, которые едва не утонули на озере Медведское. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Лада и Полина, спасибо вам огромное за мужественный поступок, за то, что вы спасли человеческие жизни. Молодцы, умнички! Жду вас в Кургане», — поблагодарил их глава региона по видеосвязи.

В качестве памятных подарков девочки получат интерактивные колонки. Также им вручат путевки на одну из смен в современном комплексе отдыха и развития.

Инцидент произошел в Шумихинском районе 30 июня. «Купались и увидели, что рядом с нами как-то странно плавают дети на животе, мы подумали — они притворяются, что тонут. Я потрогала мальчика рукой, он не реагировал на прикосновение. Испугаться не успела, передала его подруге. Пока она вытаскивала мальчика на сушу, сама быстро поплыла за девочкой и вытащила ее на берег», — передали URA.RU рассказ Лады в пресс-службе областного управления МЧС.

На суше до прибытия спасателей подростки делали искусственное дыхание 12-летней девочке и шестилетнему мальчику. В озере те оказались по недосмотру взрослых.