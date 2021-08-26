Booking.com получил миллиардный штраф от ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала нидерландский сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com на 1,3 млрд рублей. Причиной называется злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.
«ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей», — говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия, при которых они не могли установить на других площадках цену ниже, чем на Booking. ФАС считает, что такие действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц.
Представители сервиса не согласны с решением ФАС и намерены обжаловать его. «Пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — заявили в компании.
Дело в отношении агрегатора расследуется с декабря 2020 года. Оно было возбуждено после обращения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Booking.com — система интернет-бронирования отелей. По данным сайта агрегатора, на нем размещена информация о более чем 28 миллионов объектах размещения.
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