26 августа 2021

Booking.com получил миллиардный штраф от ФАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по прямым выборам мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, отель, коридор, гостиница, marins park hotel, гостиница свердловск
Агрегатор обвинили в ущемлении интересов гостиниц Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала нидерландский сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com на 1,3 млрд рублей. Причиной называется злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

«ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей», — говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия, при которых они не могли установить на других площадках цену ниже, чем на Booking. ФАС считает, что такие действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц.

Представители сервиса не согласны с решением ФАС и намерены обжаловать его. «Пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — заявили в компании.

Дело в отношении агрегатора расследуется с декабря 2020 года. Оно было возбуждено после обращения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Booking.com — система интернет-бронирования отелей. По данным сайта агрегатора, на нем размещена информация о более чем 28 миллионов объектах размещения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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