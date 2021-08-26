В МЧС рассказали подробности пожара в центре Екатеринбурга

На месте работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава, уточнил Владимир Пургин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Пожар в многоквартирном доме Екатеринбурга

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара через семь минут после сообщения. Эвакуировано 65 человек, семеро из них дети. Имеется информация о двух погибших. Об этом URA.RU сообщил заместитель руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

«По прибытии в ходе разведки было обнаружено, что горит кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. По деревянным конструкциям кровли огонь быстро распространился на большую площадь. Звеньями газодымозащитной службы из подъездов были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Имеется информация о 2 погибших. По предварительной информации площадь пожара составляет 780 квадратных метров», — сообщил Владимир Пургин.

Сообщение о возгорании по адресу Мичурина, 98 поступило в пожарную службу в 02:55 по местному времени. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. На месте работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава, уточнил Пургин.

Ранее очевидцы сообщили, что огонь охватил один из балконов и перешел на крышу. По неподтвержденным данным, проезд для пожарной лестницы был затруднен припаркованными автомобилями. Пожар начался с квартиры номер 15 на пятом этаже в первом подъезде, в квартире найдено два трупа, супружеская пара.