Биолог рассказала, что будет, если привить больного COVID

Чаще всего люди заболевают коронавирусом не от прививки, а потому что уже были заражены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чаще всего люди заболевают не из-за прививки, а потому что заразились коронавирусом до вакцинации, сами о том не подозревая. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

«Если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — рассказала Анча Баранова в интервью радио Sputnik. По ее словам, вакцина попросту не успеет сработать, но пациенту будет казаться, что заболел он из-за прививки. Тем, кто почувствовал недомогание после прививки, ученый советует сделать ПЦР-тест. Если он окажется положительный, то значит человек привился уже заразившийся.

Тяжелых последствий от прививки уже заболевший коронавирусом не получит, но все же лучше этого избегать и прививаться здоровым. А вот если вакцину поставит уже переболевший, то он получит «золотую броню» — максимальный и длительный имунный ответ.