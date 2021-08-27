Биолог рассказала, что будет, если привить больного COVID

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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, священник, священнослужитель, прививка, отец сергий, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Чаще всего люди заболевают коронавирусом не от прививки, а потому что уже были заражены Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чаще всего люди заболевают не из-за прививки, а потому что заразились коронавирусом до вакцинации, сами о том не подозревая. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

«Если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — рассказала Анча Баранова в интервью радио Sputnik. По ее словам, вакцина попросту не успеет сработать, но пациенту будет казаться, что заболел он из-за прививки. Тем, кто почувствовал недомогание после прививки, ученый советует сделать ПЦР-тест. Если он окажется положительный, то значит человек привился уже заразившийся.

Тяжелых последствий от прививки уже заболевший коронавирусом не получит, но все же лучше этого избегать и прививаться здоровым. А вот если вакцину поставит уже переболевший, то он получит «золотую броню» — максимальный и длительный имунный ответ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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