Еще один банк начал выдавать ипотеку самозанятым

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Большая часть банков не готовы кредитовать самозанятых по причине плавающего дохода Фото:

Еще в одном российском банке открыли возможность ипотечного кредитования для самозанятых. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова это перспективная категория клиентов.

«Райффайзенбанк начнет выдавать ипотеку самозанятым», — сообщил Андрей Спиваков «Коммерсанту». Сбербанк запустил такую ипотеку для тех, кто зарегистрирован в сервисе банка «Свое дело», еще декабре 2019 года. ВТБ и Совкомбанк предлагают самозанятым ипотеку с 2020 года. Росбанк запустил пилот во втором квартале 2021 года. В «Дом.РФ» рассматривают данный вопрос в среднесрочной перспективе, а в Альфа-банке такую возможность держат «на повестке».

Большая часть банков не готовы кредитовать самозанятых по причине плавающего дохода и высокого риска потери заработка, уточняют в газете. «Это достаточно молодой сегмент. Многие только учатся с ним работать, но очевидно, что процесс будет упрощаться», — сказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Ранее сообщалось, что индивидуальные предприниматели и самозанятые формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе за счет добровольных взносов. Об этом рассказали в пенсионном фонде России (ПФР).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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