Еще один банк начал выдавать ипотеку самозанятым

Еще в одном российском банке открыли возможность ипотечного кредитования для самозанятых. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова это перспективная категория клиентов.
«Райффайзенбанк начнет выдавать ипотеку самозанятым», — сообщил Андрей Спиваков «
Большая часть банков не готовы кредитовать самозанятых по причине плавающего дохода и высокого риска потери заработка, уточняют в газете. «Это достаточно молодой сегмент. Многие только учатся с ним работать, но очевидно, что процесс будет упрощаться», — сказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.
Ранее сообщалось, что индивидуальные предприниматели и самозанятые формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе за счет добровольных взносов. Об этом рассказали в пенсионном фонде России (ПФР).
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