Прокуратура сообщила о причинах пожара в центре Екатеринбурга

Точные причины пожара на Мичурина, 98 выяснят в ходе экспертизы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожар в многоквартирном доме Екатеринбурга

Пожар в доме на улице Мичурина, 98, в котором сгорели два человека, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины выяснят после проведения экспертизы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении пресс-службы (релиз есть в распоряжении URA.RU). Там отметили, что точные причины возгорания в доме выяснят специалисты, которые проведут соответствующие экспертизы.

Прокуратура проверит, как соблюдалась пожарная безопасность в горевшем доме. На месте происшествия работает прокурор Октябрьского района города Дмитрий Фоменко.

Пожар на Мичурина, 98 начался около трех часов ночи 27 августа. На месте работали 42 пожарных и 14 единиц техники. Из дома эвакуировали 65 человек, семь из которых несовершеннолетние. В пожаре погибли два человека. Площадь пожара составила более 700 квадратных метров.