В Шадринске вандалы разгромили ротонду накануне Дня города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новую ротонду на набережной Шадринска Курганской области разгромили вандалы накануне Дня города. Об этом сообщает администрация города.

«„Отличный подарок“ вандалы сделали ко Дню города! Сотрудники полиции уже в курсе данного происшествия. Кому что-либо известно о людях, которые это совершили, просьба сообщить нам», — написали представители городской администрации на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии ротонды, пострадавшей от рук вандалов.

Ранее в августе у ротонды на набережной Шадринска уже падала одна балясина. Жители города тогда подозревали, что это может быть дело рук вандалов. В мэрии обещали восстановить ротонду. До этого в марте URA.RU писало, что в Шадринске закрыли ротонду для посещения. На объекте, который построили в 2020 году, лопнул гранит. На самой набережной также отваливалась плитка. Тогда в мэрии поясняли, что это случилось из-за некачественного монтажа, недостатки устранял подрядчик.

День города Шадринска будут отмечать 28 августа. При этом из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью COVID будут действовать строгие ограничения. Например, масочный режим будет обязательным даже на улице. Кроме того, в городе запретят продажу алкоголя.

Фото: администрация города Шадринска, «ВКонтакте»

Фото: администрация города Шадринска, «ВКонтакте»

Фото: администрация города Шадринска, «ВКонтакте»