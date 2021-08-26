26 августа 2021

В Шадринске вандалы разгромили новый объект на набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бажутов Владимир Шадринск, шадринск
В Шадринске вандалы разгромили ротонду накануне Дня города Фото:

Новую ротонду на набережной Шадринска Курганской области разгромили вандалы накануне Дня города. Об этом сообщает администрация города.

«„Отличный подарок“ вандалы сделали ко Дню города! Сотрудники полиции уже в курсе данного происшествия. Кому что-либо известно о людях, которые это совершили, просьба сообщить нам», — написали представители городской администрации на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии ротонды, пострадавшей от рук вандалов.

Ранее в августе у ротонды на набережной Шадринска уже падала одна балясина. Жители города тогда подозревали, что это может быть дело рук вандалов. В мэрии обещали восстановить ротонду. До этого в марте URA.RU писало, что в Шадринске закрыли ротонду для посещения. На объекте, который построили в 2020 году, лопнул гранит. На самой набережной также отваливалась плитка. Тогда в мэрии поясняли, что это случилось из-за некачественного монтажа, недостатки устранял подрядчик.

День города Шадринска будут отмечать 28 августа. При этом из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью COVID будут действовать строгие ограничения. Например, масочный режим будет обязательным даже на улице. Кроме того, в городе запретят продажу алкоголя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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