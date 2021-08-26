Соперник Текслера после дебоша покидает челябинский облизбирком

Александр Лебедев вновь покинет облизбирком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Родина» отменила решение о делегировании в избирательную комиссию Челябинской области юриста Александра Лебедева. Как сообщил URA.RU источник в партии, поводом для этого стал дебош, устроенный Лебедевым в облизбиркоме. Юрист, известен общественности другими скандалами, а также как соперник губернатора Алексея Текслера на выборах в 2019 году.

«Такое решение приняли в Москве. Стало известно о дебоше, учиненном Лебедевым в облизбиркоме. Так как он представляет „Родину“, то это негативно сказывается на имидже партии. Теперь от партии в избиркоме будет юрист Игорь Зотов», — рассказал инсайдер.

26 августа Лебедев ворвался в кабинет председателя облизбиркома Сергея Обертаса и отказывался покидать помещение, требуя показать ему все выборные документы. Лебедева пыталась вывести охрана, но он упирался, пришлось вызвать полицию. В облизбиркоме URA.RU инцидент подтвердили, но комментировать не стали. Сам Лебедев написал в своем telegram-канале, что имеет право требовать такие документы хоть каждый день. Подобная история была с Лебедевым в ноябре 2019 года, когда он пришел без удостоверения СМИ на заседание конкурсной комиссии по выборам мэра, скандалил, оскорблял пресс-службу думы. Его вывели с полицией.

Лебедев ранее уже был в составе облизбиркома, где отметился серией конфликтов. Потом он работал в Российском фонде свободных выборов, откуда уволился со скандалом, и вступил в конфликт с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Лебедев также баллотировался в губернаторы, но не смог собрать нужное число подписей. На выборах в Госдуму «Родина» делегировала его в облизбирком.

Руководитель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев заявил URA.RU, что у него нет информации об отзыве Лебедева. Лебедев также заявил, что ничего не знает об этом