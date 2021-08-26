26 августа 2021
25 августа 2021

В ЯНАО потерпел бедствие теплоход с баржей

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, река, кама, баржа
ЧП произошло 27 августа Фото:

Теплоход с баржей затонул недалеко от села Мыс-Каменный (ЯНАО). На судне находились шесть человек экипажа, они успели эвакуироваться. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в свое официальном telegram-аккаунте.

«По предварительной информации причиной бедствия стало поступление забортной воды в машинное отделение. Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не допущено.В спасательной операции участвуют два ледокола и теплоход», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку. Членов экипажа разместили в маневренном фонде мэрии села. Также известно, что баржа была загружена строительными материалами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени затонула баржа с грузом для ЯНАО. Инцидент произошел недалеко от села Ярково.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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