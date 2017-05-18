17:31 18 мая 2017 0

Под Ярково затонула баржа со строительными материалами (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюменской области возле села Ярково затонула 800-тонная баржа со строительными материалами, которые предназначались для ямальцев. В кораблекрушении винят недальновидность капитана судна.

Теплоход «НГ-270» с двумя баржами «НГП-807» и «НЛП 728» навалился на ледорез временной опоры автодорожного моста на реке Тобол близ села Ярково Тюменской области. От пробоины одна из 800-тонных барж затонула. Люди не пострадали.

Затонувшая баржа со строительными материалами ФОТО: соцсети

«Мы осматривали баржи перед тем, как они отплыли. Все было нормально, — рассказал „URA.RU“ государственный инспектор портового контроля Сергей Татаркин. — Это вина капитана. Он не учел плохие метеоусловия. При сильном ветре проходил мост и напоролся на опору».

Баржа была загружена строительными материалами, предназначенными для ямальского поселка Мужи. По словам Татаркина, носовую часть судна вынесли на мель, чтобы перегрузить груз на подошедшую пустую баржу.

В офисе судовладельца ООО «Речное пароходство Нефтегаза» не стали комментировать происшествие, сославшись на то, что у руководителя проходит срочное совещание.