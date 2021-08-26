Бабушка умерла дома, так как была нетранспортабельна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге умерла 95-летняя бабушка, после того как ее жестко избила сиделка от частной организации. Об этом URA.RU сообщила внучка погибшей, пожелавшая остаться анонимной.

«В ночь с 4 на 5 августа сиделка нанесла моей бабушке многочисленные побои. 26 августа, в 11:20 бабушка умерла», — рассказала собеседница URA.RU. Она отметила, что бабушка умерла дома, потому что перевозить ее было нельзя.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. Он сообщил, что не владеет информацией о происшествии.

Сообщения об избиении пенсионерки поступили в начале августа. Сиделка пинала женщину и таскала ее за волосы из-за того, что пенсионерка просила измерить давление. Все тело потерпевшей было покрыто синяками. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Перед смертью бабушка получила тяжелые увечья Фото: URA.RU