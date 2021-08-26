26 августа 2021

В Екатеринбурге умерла бабушка, которую избила сиделка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал у театра
Бабушка умерла дома, так как была нетранспортабельна Фото:

В Екатеринбурге умерла 95-летняя бабушка, после того как ее жестко избила сиделка от частной организации. Об этом URA.RU сообщила внучка погибшей, пожелавшая остаться анонимной.

«В ночь с 4 на 5 августа сиделка нанесла моей бабушке многочисленные побои. 26 августа, в 11:20 бабушка умерла», — рассказала собеседница URA.RU. Она отметила, что бабушка умерла дома, потому что перевозить ее было нельзя.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. Он сообщил, что не владеет информацией о происшествии.

Сообщения об избиении пенсионерки поступили в начале августа. Сиделка пинала женщину и таскала ее за волосы из-за того, что пенсионерка просила измерить давление. Все тело потерпевшей было покрыто синяками. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Перед смертью бабушка получила тяжелые увечья
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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