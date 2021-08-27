Политолог-востоковед: Шойгу готовит силовой ответ «Талибану»

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу готовит силовой ответ талибам на случай прекращения диалога с Россией, считает Евгений Сатановский Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу готовит силовой ответ бойцам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на случай, если они прекратят диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Такое предположение высказал политолог-востоковед Евгений Сатановский.

«Функции Лаврова — говорить с людьми, функции Шойгу — организовывать безопасность. А если те люди, с которыми разговаривает МИД, начинают вести себя плохо, то задача Министерства обороны их убить. Не зря же у нас есть поговорка: „Кто не хочет говорить с Лавровым, тот будет говорить с Шойгу“», — цитирует Евгения Сатановского ОСН.

Политолог объяснил, что диалог МИДа с талибами не означает, что минобороны может сидеть «сложа руки». По словам Сатановского, ведомство Шойгу будет готовиться к тому, что «Талибан» прекратит взаимодействие с Лавровым.

Востоковед отметил, что это обычная практика для большинства государств. Он привел в пример министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, который подписывал министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом пакт о ненападении. Как рассказал Сатановский, в это время СССР полноценно готовился к войне с Третьим Рейхом.

Ранее Шойгу сообщил, что «Талибан» захватил оружие, которое осталось в Афганистане после вывода из страны американских военных. По словам министра обороны, талибам досталось больше сотни стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также вертолеты и самолеты, передает RT.

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