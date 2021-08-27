Глава «Озера Чусовского» выступил против назначенца из минздрава

Главврач областного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» Виталий Аретинский покинет свой пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый замглавы регионального минздрава Сергей Турков является одним из кандидатов на пост главврача областного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. При этом Виталий Аретинский, который руководит медучреждением, против такого кадрового решения.

«Туркова назначат главврачом в центр медицинской реабилитации „Озеро Чусовское“», — сообщил источник.

Сейчас областной центр «Озеро Чусовское» возглавляет Виталий Аретинский. В разговоре с URA.RU он заявил, что с ним не согласовывали кандидатов. По его мнению, главврачом должен быть человек высококвалифицированный. «Я вижу на своем месте человека, который понимает особенность данного медицинского учреждения. Вместо меня подойдет сотрудник из нашего центра», — посетовал Аретинский.

Главврач отмечает, что коллектив центра состоит из высококлассных специалистов, знающих специфику работы. «Я 25 лет отдал нашему медицинскому учреждению. Мои коллеги всегда были рядом. Мы вместе по крупицам восстанавливали центр. Знаем особенности работы. Если главврачом будет человек не из нашего центра, могут быть проблемы. Всех тонкостей такой кандидат не знает, а оставлять центр человеку некомпетентному я б не хотел», — отметил Аретинский.

В свердловском минздраве URA.RU сообщили, что информация о назначении Туркова не соответствует действительности. Главврач областного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» Виталий Аретинский в ближайшее время покинет свой пост. Его место может занять первый замглавы регионального минздрава Сергей Турков.