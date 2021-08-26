26 августа 2021

Курган назвали территорией вольных людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, город курган, курган
У Курганской области появился новый логотип Фото:

На совете по туризму в правительстве Курганской области презентовали логотип, брендбук и слоган (айдентику) Курганской области. Регион в этой символике обозначен территорией вольных людей. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале областного правительства.

«Главный посыл новой айдентики — регион развивается, становится уютным, комфортным для проживания и современным. Здесь появляется много возможностей для каждого. Отсюда и слоган: Курган — это место, где ты волен любить, творить, расти, учиться и так далее. Это территория вольных людей», — говорится в информации властей.

Воля в этом случае используется для обозначения черты характера. То есть человек сам прилагает усилия, чтобы его желания исполнялись. Визуальное пересечение с геральдическим символом (холмы) можно заметить в изображении сердца. Новым символом стала буква К, переходящая в стрелку. Логотип смогут использовать предприниматели и все желающие.

Прежний брендбук области презентовали в 2017 году. «Визитной карточкой» региона остались куницы и холмы, изображенные на гербе области. Теплоты и уюта в них добавили с помощью имитации вязаных узоров. В брендбук были включены товары и услуги, которыми славится Зауралье. На баннерах можно разглядеть стилизованные дорожные машины, автобусы, БМП, мосты и комбайны. Стилистику предлагают использовать при оформлении сувенирных блокнотов, тарелок, на футболках и бейсболках.

У Кургана новый логотип

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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