Губернатор Шумков попросил не «долбить» бесконечными проверками

Губернатор Вадим Шумков обратился к жителям региона в соцсетях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона доверять друг другу вместо того, чтобы «долбить проверками бесконечными». Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Доверять надо друг другу учиться, а не долбить проверками бесконечными. Это путь в никуда», — объяснил Вадим Шумков.

По словам губернатора, проверки — «наше ментальное все». Шумков считает, что нужно больше людей, которые будут работать в научных центрах, полях и на заводах, а не тех, кто будет заниматься контролем.

Ранее Шумков призвал коллег брать пример с пенсионерки 1935 года рождения, которая, по мнению главы региона, активнее, чем они. Женщина дозвонилась до губернатора во время его личного приема.