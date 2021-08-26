26 августа 2021

Губернатор Шумков попросил не «долбить» бесконечными проверками

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День пограничника. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обратился к жителям региона в соцсетях (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона доверять друг другу вместо того, чтобы «долбить проверками бесконечными». Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Доверять надо друг другу учиться, а не долбить проверками бесконечными. Это путь в никуда», — объяснил Вадим Шумков.

По словам губернатора, проверки — «наше ментальное все». Шумков считает, что нужно больше людей, которые будут работать в научных центрах, полях и на заводах, а не тех, кто будет заниматься контролем.

Ранее Шумков призвал коллег брать пример с пенсионерки 1935 года рождения, которая, по мнению главы региона, активнее, чем они. Женщина дозвонилась до губернатора во время его личного приема.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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