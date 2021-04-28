28 апреля 2021

Губернатор Шумков призвал коллег брать пример с пенсионерки

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков пообщался с пенсионеркой во время личного приема (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообщался с пенсионеркой 1935 года рождения, которая, по мнению главы региона, активнее, чем его коллеги. Об этом он написал 29 апреля в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерка дозвонилась до Шумкова во время дистанционного личного приема губернатора. «Галина Георгиевна, несмотря на возраст, находится в такой активной форме, что не снилась многим моим коллегам, что вдвое моложе ее», — отметил глава региона.

Женщина попросила губернатора выделить новые машины скорой помощи для Курганской поликлиники №1. Шумков ответил ей, что в ближайшие месяцы там должны появиться пять новых машин скорой помощи. Также губернатор рассказал, что пенсионерке подарят смартфон, чтобы она смогла принять участие в голосовании по благоустройству города. Всего Шумков ответил на вопросы шести жителей региона.

Ранее Шумков объяснял, что чиновников из курганского правительства увольняют из-за лени. Также он связывал увольнения с тем, что специалисты не выдерживают нового темпа работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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