В ХМАО подростки расклеивают агитматериалы кандидата от КПРФ

Подростки расклеивают агитки в Советском от кандидата от КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ХМАО-2021

В Советском подростки клеят на столбы агитационные материалы кандидата в депутаты районной и Тюменской областной думы от КПРФ Надии Камаловой. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев.

«Дети посреди дня, никого не стесняясь, клеят агитационные материалы коммунистки Камаловой на столбы. Конечно, Советский всегда считался вотчиной КПРФ в Югре, но раньше таких откровенных нарушений не было», — возмущается очевидец. Он также добавил, что намерен написать жалобу в избирком Советского района.

Председатель территориально-избирательной комиссии Советского района Галина Кайсина пообещала прокомментировать ситуацию позднее, сославшись на занятость. Имеющийся в распоряжении редакции телефон главы КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева выключен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре несколько кандидатов в депутаты пытались скрыть принадлежность к «Единой России». Эксперты считают, что это было сделано для того, чтобы не ассоциироваться с партией власти в глазах избирателей.

Фото: читатель URA.RU