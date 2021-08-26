Торчащая арматура пугает жителей ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В жилом дворе по улицам Надымская 5 и 7 в Новом Уренгое рабочие сняли асфальт, но оставили торчащую арматуру и проволоку. Для машин дорогу перекрыли, но люди боятся там ходить, особенно отпускать детей гулять — в темное время суток не всегда можно заметить кусок метала. Об этом ямальцы рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

«Как тут можно ходить, когда идут дорожные работы? Как можно детей отпускать гулять? Почему не могут сделать по-человечески», — пишет Татьяна Сазонова в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Женщина приложила видео, на котором видно арматуру, причем в некоторых местах она тонкая и заметить ее сразу сложно. «Ребенок побежит, глазом ткнется», — комментирует мужской голос в видео.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что работы на объекте еще ведутся и территория огорожена. «Есть альтернативные пути прохода», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что дорожные работы мешают и другим жителям ЯНАО. В Лабытнанги из-за ремонта в ночное время люди не могли спать.