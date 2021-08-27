Кремль ответил на агитацию за включение Калининграда в состав ФРГ

Появление в Германии агитационных плакатов, на которых Калининградская область включена в состав ФРГ, вызвало негативную реакцию Кремля. Вместе с тем, изображения не являются официальной позицией Берлина, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная… Это не имеет отношения к официальной позиции Берлина. Официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ. Но очень важно понимать какие территориальные устремления есть у определенных политических сил Германии», — добавил Дмитрий Песков.
В Германии перед выборами появились агитационные плакаты с картой довоенной Германии. На них Калининградская область России изображена, как часть ФРГ. По данным местных СМИ, агитматериалы относятся к Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социального союзу (ХСС). В ХДС уже заявили, что не имеют отношения к плакатам.
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