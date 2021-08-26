Мэр Кургана заведет аккаунт в Instagram

Елена Ситникова заведет аккаунт в Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова заведет аккаунт в Instagram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В ближайшее время в социальных сетях в Instagram будет создан аккаунт главы города Кургана Е.В. Ситниковой. Мы всегда открыты для диалога, оставить свое обращение в адрес администрации города Кургана можно на наших официальных страницах в социальных сетях „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Instagram», — говорится в ответе пресс-службы мэрии Кургана.

Ранее URA.RU писало, что глава города Шадринска Антон Мокан зарегистрировался в соцсети Instagram в мае этого года, будучи в должности врио главы города. Одним из первых курганских чиновников, кто завел аккаунт в Instagram, стал губернатор региона Вадим Шумков. У Шумкова на данный момент более 76,8 тысяч подписчиков и 1030 публикаций.