Губернатор ЯНАО: коррупционеров продолжат искать

Дмитрий Артюхов отвечает на вопросы СМИ по итогам своей ежегодной поездки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коррупционеров в дорожной отрасли продолжат разыскивать, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе пресс-конференции по итогам «Честного маршрута». Как сообщает корреспондент URA.RU, глава региона пообещал полностью изменить ситуацию с дорогами на Ямале.

«Коррупционеров в дорожной отрасли продолжают искать. Дорожная сфера должна меняться», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы при содействии правительства ЯНАО изобличили в получении взятки в 3 млн рублей экс-директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова. Бывший чиновник лишился должности по итогам поездки губернатора в 2020 году.

Пресс-конференция 27 августа посвящена итогам объезда региона в 2021 году. Губернатор проехал более 1,5 тысячи километров и посетил 12 населенных пунктов, в каждом из которых проводил встречи с населением. «Честный маршрут» вошел в число лучших в России региональных практик.

В ходе поездки по восточной части округа губернатор выявил ряд проблем. Кроме того, в этом году глава округа изменил формат встречи с жителями во время ревизии по ЯНАО. Это нарушило планы мэров муниципалитетов. Артюхов уже третий раз объехал регион с момента его вступления в должность.