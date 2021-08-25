Экс-чиновника правительства ЯНАО обвинили в получении взятки

Максим Першиков освободил занимаемую должность год назад Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Бывший глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков арестован по обвинению во взятке в особо крупном размере. Как сообщили представители окружного управления СКР на официальном сайте ведомства, Першиков в 2019 году, будучи директором ведомства, получил от подрядчиков 3 млн рублей.

«По данным следствия, в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, вступили в преступное соглашение. Согласно достигнутой договоренности взяткодатели передали директору департамента взятку в размере 3 млн рублей за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, установлено, что еще одним взяткополучателем являлся руководитель филиала государственного казенного учреждения — ему были переданы незаконным путем денежные средства в сумме более 1,3 млн рублей. Коррупционные преступления были выявлены сотрудниками МВД при содействии правительства ЯНАО.

Ранее сообщалось, что Першиков покинул пост руководителя дорожного ведомства ЯНАО в 2020 году по итогам поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. Буквально через несколько дней после громкой отставки губернатор анонсировал новые уголовные дела, в том числе с коррупционной составляющей.