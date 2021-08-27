27 августа 2021

Власти РФ анонсировали изменения в ЕГЭ

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В экзамены по некоторым предметам добавили новые задания Фото:

В следующем году изменится структура КИМ единого госэкзамена (ЕГЭ) по всем предметам, кроме информатики. Сократилось время написания экзамена по истории и обществознанию. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

«Во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году, произошли изменения структуры КИМ, включены новые модели заданий на применение предметных знаний. Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», — указано на сайте Рособрнадзора.

В ЕГЭ по литературе расширили список произведений, также повысились требования к объему сочинения, оно должно быть не менее 200 слов, передает «Федеральное агентство новостей». Новые задания добавили в экзамен по базовой математике, географии, биологии и истории, пишет Life.

«Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение. Добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне», — сообщает Рособрнадзор.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал сделать обязательным сдачу ЕГЭ по литературе. Он сообщил URA.RU, что поддерживает предложение помощника президента РФ Владимира Мединского об обязательном ЕГЭ по истории.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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